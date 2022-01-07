В Роспотребнадзоре назвали симптомы одновременного заражения COVID-19 и гриппом

В Роспотребнадзоре назвали симптомы одновременного заражения COVID-19 и гриппом
Выявить флурону без проведения лабораторных исследований довольно трудно. Фото: pexels

Одновременное заражение коронавирусной инфекцией и гриппом можно определить по рядку признаков. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Габричевского Роспотребнадзора.

Как передает РИА Новости, выявить флурону без проведения лабораторных исследований довольно трудно, поскольку при гриппе чаще всего происходит быстрое нарастание симптомов. По словам врача, у заболевшего человека температура может подняться до 38-39 градусов всего за несколько часов. Вместе с жаром появляются головная боль и ломота в теле.

А при коронавирусе заболевание развивается постепенно. Если человек сталкивается с вышеуказанными симптомами, и к ним добавляется потеря или изменение обоняния и вкусов, то это может говорить об одновременном заражении.

Медик отметила, что применяемые для лечения ковида препараты работают против обоих вирусом, поэтому дополнительные препараты при флуроне не потребуются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стала известна группа крови, носители которой тяжело переносят вакцинацию от COVID-19.

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