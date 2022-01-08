Уборочная техника не доехала до Стрельны, Кронштадта и Петергофа утром 8 января

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Субботнее утро в Северной столице началось с уборки снега после ночных осадков. Спецтехника выехала расчищать город от мусора и снега, но до спальных районов доехала с трудом.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:20, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Основная масса уборочной техники замечена в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском, Красносельском и Петроградском районах города. Меньше техники наблюдается в Калининском и Приморском районах.

Также почти без внимания остались Стрельна, Кронштадт и Петергоф.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу будет скользко и холодно.