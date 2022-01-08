На старый Новый год в Северной столице столбик термометра может подняться до нуля

На старый Новый год в Северной столице столбик термометра может подняться до нуля. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На старый Новый год в Северной столице столбик термометра может подняться до нуля. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В середине зимы снова ожидаются температурные качели от морозов за 10 градусов до нулевой температуры.

Первая неделя января в Петербурге выдалась морозной, но к старому Новому году снова ожидается потепление до нуля. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на метеоролога Юрия Куткевича.

Влияние на погоду будут оказывать циклоны и антициклоны. Уже сегодня, 8 января, в городе ожидается все еще морозная погода от -10 до -12 днем после ночных заморозков до -17 градусов. Синоптики предупреждают, что может быть слабый снег.

А вот в воскресенье, 9 января, потеплеет. Мороз ослабнет до -5, -6 градусов. Начало следующей недели снова обещает холода, которые придут из-за антициклона. По ночам температура будет достигать -15…-18 градусов, днем — -12..-13 градусов.