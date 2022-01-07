Мороз и гололедица ожидаются в Ленобласти в субботу

Мороз и гололедица ожидаются в Ленобласти в субботу
Защититься в холода поможет теплая одежда, защитные средства и соблюдение социальной дистанции. Фото: pixabay.com

В субботу, 8 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах будет туман.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -15…-20 градусов, на юго-западе местами похолодает до -10 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -10…-15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

гололедица ленобласть морозы


 

Новости партнеров
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мороз и гололедица ожидаются в Ленобласти в субботу
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого ...
Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом
В честь Рождества зажгли огни Ростральных колонн
«Серый или синий»: меньше половины россиян сортируют и ...
В Алма-Ате задержали две группы людей с оружием
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе
Пенсионерам в России пообещали увеличить пенсии до 20 тысяч рублей