Мороз и гололедица ожидаются в Ленобласти в субботу

Защититься в холода поможет теплая одежда, защитные средства и соблюдение социальной дистанции. Фото: pixabay.com

Защититься в холода поможет теплая одежда, защитные средства и соблюдение социальной дистанции. Фото: pixabay.com

В субботу, 8 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах будет туман.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -15…-20 градусов, на юго-западе местами похолодает до -10 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне -10…-15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.