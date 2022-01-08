Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В ДТП на Приморском шоссе, которое произошло 7 января недалеко от ж/д станции Морская, погиб человек. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPB, авария произошла из-за 33-летней женщины, которая не справилась с управлением на скользкой дороге и съехала с дороги. В результате был совершен наезд на водителя «Фольксвагена», который вышел осмотреть повреждения на своем автомобиле, так как в результате тоже «остановился» только после столкновения с ограждением.

Мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщает 78.ru погибший являлся главой совета местной религиозной организации евангельских христиан-баптистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что смертельная авария на Приморском шоссе стала причиной последующего большого дорожного затора. Очевидцы сообщили о ДТП в социальных сетях, отмечая, что на асфальте лежит накрытый простыней человек.

авария ленобласть новости СПб приморское шоссе смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе
Вирусолог прокомментировал вероятность подъема заболеваемости COVID в ...
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 202 человек
В подъезде Фрунзенского района нашли петербурженку с телесными повреждениями
Рецидивист с ножом набросился на посетителей бара на Васильевском острове
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека
Двух человек госпитализировали после квартирного пожара в Калининском районе
Юная петербурженка стала жертвой извращенца, орудовавшего в соцсетях