Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе

В ДТП на Приморском шоссе, которое произошло 7 января недалеко от ж/д станции Морская, погиб человек. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPB, авария произошла из-за 33-летней женщины, которая не справилась с управлением на скользкой дороге и съехала с дороги. В результате был совершен наезд на водителя «Фольксвагена», который вышел осмотреть повреждения на своем автомобиле, так как в результате тоже «остановился» только после столкновения с ограждением.

Мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщает 78.ru погибший являлся главой совета местной религиозной организации евангельских христиан-баптистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что смертельная авария на Приморском шоссе стала причиной последующего большого дорожного затора. Очевидцы сообщили о ДТП в социальных сетях, отмечая, что на асфальте лежит накрытый простыней человек.