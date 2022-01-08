В городе Волосово угрозе взрыва подвергались все ТЦ

В пятницу в Ленобласти орудовал лжеминер. Сообщается, что под угрозу взрыва попали все торговые центры города Волосово.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 18:51 в пятницу, 7 января, на почту электронного адреса ФСБ России поступило сообщение о заминировании всех торговых центров, расположенных в городе Волосово.

В результате были предприняты меры для обнаружения и устранения опасности. Так, были осмотрены все 22 торговые точки, которые есть в городе. По результатам проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по факту ДТП на Приморском шоссе, в результате которого погиб глава совета местной религиозной организации евангельских христиан-баптистов, возбудили уголовное дело.