В «Петроэлектросбыте» объяснили появление в квитанциях задолженности за добровольное страхование

Причиной появления в квитанциях жителей Петербурга строчки с задолженностью за добровольное страхование жилья были технические неполадки.

Об этом сообщила пресс-служба АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». В организации пояснили, что в результате сбоя в личном кабинете в сумме общей задолженности отражается сумма с учетом возможного страхового взноса. Однако в итоговой сумме к оплате и при оплате она не учитывается. Это можно заметить в разнице суммы при нажатии кнопки «Оплатить».

Специалисты уже работают над устранением неисправности. К петербуржцам также обратились с просьбой игнорировать сообщения в соцсетях о необходимости письменного отказа от страхования — услуга не включается в общий счет без согласия собственника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ.