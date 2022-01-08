В «Петроэлектросбыте» объяснили появление в квитанциях задолженности за добровольное страхование

В &#171;Петроэлектросбыте&#187; объяснили появление в квитанциях задолженности за добровольное страхование
Специалисты уже работают над устранением неисправности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Причиной появления в квитанциях жителей Петербурга строчки с задолженностью за добровольное страхование жилья были технические неполадки.

Об этом сообщила пресс-служба АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». В организации пояснили, что в результате сбоя в личном кабинете в сумме общей задолженности отражается сумма с учетом возможного страхового взноса. Однако в итоговой сумме к оплате и при оплате она не учитывается. Это можно заметить в разнице суммы при нажатии кнопки «Оплатить».

Специалисты уже работают над устранением неисправности. К петербуржцам также обратились с просьбой игнорировать сообщения в соцсетях о необходимости письменного отказа от страхования — услуга не включается в общий счет без согласия собственника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ.

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