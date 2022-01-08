Миллиардеры в Казахстане потеряли миллиарды долларов на фоне беспорядков

Миллиардеры в Казахстане потеряли миллиарды долларов на фоне беспорядков
Причиной стало падение акций казахстанских банков Kaspi.kz и Halyk bank на фоне беспорядков. Фото: скриншот видео

Самые богатые люди в Казахстане, в том числе из семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева, потеряли миллиарды долларов на фоне беспорядков в республике.

Как сообщает Forbes, за последние несколько дней состояние четырех миллиардеров в Казахстане, в том числе дочери и зятя Назарбаева, сократилось на три миллиарда рублей. Причиной стало падение акций казахстанских банков Kaspi.kz и Halyk bank на фоне беспорядков.

Крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким потерял 1,4 миллиарда долларов. На такую же сумму снизилось состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев лишились порядка 200 миллионов долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МИД РФ обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана.

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