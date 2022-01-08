В МИД РФ обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана

В МИД РФ обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана
Обращения с просьбой о вывозе из Казахстана поступают в Департармент ситуационно-кризисного центра МИД. Фото: скриншот видео Youtube

В МИД РФ поступило несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана, в основном из Алма-Аты.

Обращения с просьбой о вывозе из Казахстана поступают в Департармент ситуационно-кризисного центра МИД. В большинстве случаев запросы подают россияне, застрявшие в Алма-Ате. Сейчас сотрудники ДСКЦ уточняют местонахождение и контактные телефоны. Приоритет уделяется детям и школьникам, которые были на каникулах, передает РИА Новости.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. Также в Алма-Ате началось мародерство, вооруженные протестующие нападали на госучреждения и забирали оружие. По данным ООН, в ходе протестов пострадали около тысячи человек.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время беспорядков в Казахстане задержали более ста иностранцев.

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