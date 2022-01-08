Во время беспорядков в Казахстане задержали более ста иностранцев

Более 100 граждан иностранных государств были задержаны в Казахстане в ходе беспорядков в стране.

Об этом стало известно в субботу, 8 января. В ряде регионов страны правоохранительными органами были проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в отделы полиции доставили более 4 266 человек.

Как сообщило МВД республики, среди задержанных участников протеста есть иностранные граждане. В частности, более 100 граждан соседнего государства доставлены в полицию в одном из сел Алматинской области.

О каких именно государствах идет речь, не уточняется. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства

По данным ведоства, в населенном пункте Жамбылской области также обнаружен схрон с оружием. Кроме того, полицейские Алма-Аты на одной из станций технического обслуживания изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество — велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В минувший четверг, 6 января, власти Казахстана решили предпринять попытки привести в норму цены на социально значимые товары. В связи с этим на 180 дней в стране вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. За рубеж на протяжении шести месяцев запрещается вывозить крупный мелкий и мелкий рогатый скот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, заявил президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев. Боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы». При этом некоторые боевики, орудующие на массовых антиправительственных акциях в Казахстане, говорили не на казахском языке.