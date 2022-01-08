Президент Казахстана: на страну совершено шесть волн террористических атак

В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов. Заявил президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, боевиками командуют из единого центра, они «очень хорошо обучены и организованы».

Токаев отметил на своей странице в Twitter, что некоторые боевики, орудующие на массовых антиправительственных акциях в Казахстане, говорили не на казахском языке.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане.