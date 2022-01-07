Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане

Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане
Движение пассажирских поездов полностью возобновлено. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Движение пассажирских поездов полностью восстановили в Казахстане.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан», национальный перевозчик АО НК «КТЖ» сообщил о вводе на линию дополнительных поездов, а также анонсировал открытие платформы по приобретению билетов без доступа в интернет.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие. По его словам, коллективные миротворческие силы вправе применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

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