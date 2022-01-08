Вылет рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх перенесли на 00:30

Вылет рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх перенесли на 00:30
Пассажиры будут ждать посадки более 16 часов.Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылет рейса из Петербурга в египетский Шарм-эль-Шейх в очередной раз отложили. Ожидается, что самолет покинет аэропорт Пулково в ночь на 9 января.

Об этом сообщила авиакомпания Azur Air, которая обслуживает рейс ZF 997 Петербург — Шарм-эль-Шейх. Задержку рейса в компании объяснили долгим устранением технической неисправности самолета. Сейчас для 366 пассажиров готовят резервный самолет. На время ожидания людям предоставляются горячее питание и напитки.

«В настоящий момент идёт подготовка к вылету, авиакомпания делает всё возможное, чтобы выполнить рейс как можно скорее», — заявили в пресс-службе.

Вылет самолета планируется около 00:30. По данным онлайн-табло Пулково, борт покинет Северную столицу в 00:20.

Скриншот сайта Пулково

Рейс должен был вылететь из Петербурга в 7:55. Пассажиры будут ждать посадки более 16 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14-часовой задержкой рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх заинтересовалась прокуратура.

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Вылет рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх перенесли на 00:30
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