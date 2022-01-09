Врач: у заболевших омикрон-штаммом коронавируса детей появляется сыпь

В некоторых случаях заболевшие "омикроном" дети сталкиваются с появлением необычной сыпи. Фото: pexels

В некоторых случаях заболевшие "омикроном" дети сталкиваются с появлением необычной сыпи. Фото: pexels

Врач Оксана Романова рассказала о необычном симптоме, который появляется у детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса.

По словам заведующей кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, выявленный недавно штамм «омикрон» намного активнее поражает детей, чем другие варианты коронавируса.

В некоторых случаях заболевшие «омикроном» дети сталкиваются с появлением необычной сыпи. Как уточняет врач, такой симптом наблюдается у 15% юных пациентов.

Романова в беседе с «Медицинским вестником» также заявила, что подхватившие омикрон-штамм дети на 20% чаще попадают в больницы, чем те, кто заразился «дельтой». Основными симптомами ковида у детей являются диарея, рвота и сильное обезвоживание организма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены симптомы заражения «омикроном» у вакцинированных.