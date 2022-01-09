Пьяный 18-летний петербуржец угнал иномарку и устроил ДТП на Тверской улице

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, угнавшего автомобиль. Им оказался 18-летний юноша в нетрезвом виде.

В субботу, 8 января, посреди ночи в полицию обратился 31-летний мужчина с сообщением о том, что от дома 13 по Загородному проспекту неизвестный угнал арендованный автомобиль «Рено Логан», оставленный заявителем с включенным двигателем.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, у дома 2 по Тверской улице правоохранители обнаружили указанный автомобиль после ДТП, на месте также находился пьяный 18-летний водитель.

Уголовное дело возбудили по факту угона. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.