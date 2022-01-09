Появились фото подростка, угнавшего иномарку от дома на Светлановском

Появились фото подростка, угнавшего иномарку от дома на Светлановском
Полиции удалось задержать подозреваемого — 19-летнего ранее судимого парня. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Житель Петербурга стал жертвой автоугонщика. Подозреваемым оказался ранее судимый 19-летний юноша.

В отдел полиции обратился 52-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 17 часов 7 января по 9 часов следующего дня от дома 60/2 по Светлановскому проспекту неизвестный похитил его автомобиль «Форд Мондео».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, задержать подозреваемого удалось в населенном пункте под Выборгом — туда полицейских привела геолокация авто, на котором была установлена спутниковая сигнализация.

По горячим следам был задержан 19-летний ранее судимый парень. По факту угона возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пьяном ДТП с 18-летним петербуржцем. Молодой человек устроил аварию на угнанном автомобиле. Уголовное дело возбудили по факту угона. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

автоугон ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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