Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили об активизации банковского вируса

Стало известно об активизации хорошо знакомого всем специалистам в сфере кибербезопасности банковского вируса, который может украсть все деньги с банковских счетов, а также считать логины и пароли пользователей.

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили о том, что банковский вирус под названием QakBot снова начал свою атаку. Об этом сообщает «Агентство бизнес новостей».

Эксперты рассказали, каким образом у вируса получается считать информацию о личных логинах и паролях пользователя. Оказывается, он делает это через нажатия людей на клавиатуру. Также новая версия вируса способна взламывать электронную почту, а затем отправлять сообщения другим пользователям из адресной книги.

Вредоносное ПО было обнаружено экспертами ещё в 2007 году, но его разработчики его усовершенствовали и теперь постоянно обновляют программу. Отмечается, что троян атаковал уже более десяти тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на брифинге президент США рассказал о данном Владимиру Путину обещании привлечь киберпреступников к ответственности.