Аналитик: с 10 января в России ожидается изменение покупательной способности денег

В ближайшее время россияне столкнутся с ослаблением рубля. Особенно насторожиться стоит тем, кто получает пенсию или социальные выплаты.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова предупредила, что рубль будет девальвироваться в связи с действиями финансовых властей страны. Это будет сделано с целью осуществления обещанных индексация и соцвыплат. Об этом пишет PRIMEPRESS.

Цены на нефть до сих пор остаются в невысоком диапазоне, поэтому в ближайшее время стоит ожидать ослабление рубля. Также в России выросли социальные выплаты по старости, на что было потрачены немаленькие суммы.

Чтобы обеспечить обещанные ранее индексации соцвыплат национальную валюту немного ослабят, отмечает аналитик. Таким образом произойдет девальвация рубля.

В перспективе девальвация может затронуть и пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что беспорядки в Казахстане могут привести к ослаблению рубля, когда он может пробить отметку в 80 руб./$.