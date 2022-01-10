Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет

Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Диетолог Анна Коновалова перечислила продукты, нехватка которых негативно отражается на состоянии организма.

По ее словам, для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. При этом нельзя выделить несколько продуктов, которые сами справятся с этой задачей.

«Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов», — приводит ее слова РИА «Новости».

Также специалист посоветовала включать в свой ежедневный рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в покупном курином мясе находятся опасные микробы. Эксперты изучили как образцы курицы, которые имеют сертификат качества. Оказалось, что примерно в 50% этих образцов есть бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.