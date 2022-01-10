Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет

Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет
Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Диетолог Анна Коновалова перечислила продукты, нехватка которых негативно отражается на состоянии организма.

По ее словам, для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. При этом нельзя выделить несколько продуктов, которые сами справятся с этой задачей.

«Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов», — приводит ее слова РИА «Новости».

Также специалист посоветовала включать в свой ежедневный рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в покупном курином мясе находятся опасные микробы. Эксперты изучили как образцы курицы, которые имеют сертификат качества. Оказалось, что примерно в 50% этих образцов есть бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.

диетолог продукты рацион


 

Новости партнеров
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Специалист оценил вероятность повышения заболеваемости коронавирусом в январе
Специалист оценил вероятность повышения заболеваемости коронавирусом в январе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе
В Пулково 10 января задержан один рейс
«Самозанятость — не приговор»: какую поддержку окажут ...
В Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, ...
Некоторым группам пенсионеров выплатят по 25 тысяч рублей в начале года
Аналитик: с 10 января в России ожидается изменение покупательной ...
Ученый-вирусолог рассказал для кого особо опасен омикрон-штамм