Куриное мясо из супермаркетов может быть смертельно опасно для здоровья

Куриное мясо из супермаркетов может быть смертельно опасно для здоровья
Курицу в супермаркетах может быть опасна. Фото: https://pixabay.com

Журналист из Англии Морланд Сандерс рассказал, что в курином мясе находятся опасные микробы.

Имеется в виду та самая курица, которая реализуется в обычных магазинах. Именно она может быть очень опасна для здоровья человека, пишет Daily Express.

Эксперты изучили как раз те образцы курицы, которые имеют сертификат качества. Оказалось, что примерно в 50% этих образцов есть бактерии, которые устойчивы к антибиотикам.

Исследователи Института Джеймса Хаттона считают, что употребление в пищу куриного мяса с такими микробами может грозить инфекцией, а затем и серьезными осложнениями. При этом, бессильны будут даже антибиотики.

Специалисты рекомендуют не мыть куриное мясо и выкладывать его из упаковки сразу на сковородку. После этого важно тщательно вымыть руки, не прикасаясь ни к чему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вылечиться помогут брокколи, чеснок и другие «суперпродукты».

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