Музыканта, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане, выпустили на свободу

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Казахстане, освобожден. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ.

«Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР», — говорится в сообщении.

Подробности не уточняются.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.