У осужденного за мошенничество петербуржца арестовали автомобиль

У осужденного за мошенничество петербуржца арестовали автомобиль
Судебные приставы. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга арестовали автомобиль должника, осужденного за мошенничество и отбывающего срок в местах лишения свободы.

По данным пресс-службе ФССП, в отношении мужчины было возбуждено 15 исполнительных производств. Согласно решению суда, он должен возместить ущерб, причиненный преступлением, на общую сумму более 1 млн рублей.

В то время пока мужчина отбывает наказание в тюрьме, его автомобиль марки «Пежо» был обнаружен на улицах Петербурга мобильной группой «Поток» и отправлен на специализированную стоянку для его дальнейшей оценки и реализации.

Средства, полученные от реализации транспортного средства, будут пропорционально распределены между взыскателями.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что порядка 88 тысячам жителей Петербурга и Ленинградской области могут отключить электроэнергию за неуплату. Рискуют остаться неплательщики, которые накопили долги на пятьВсем должникам отправят уведомления об отключении света. После получения гражданин должен в течение 30 дней погасить долг.

cудебные приставы арест автомобиля мошенничество


 

Новости партнеров
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У осужденного за мошенничество петербуржца арестовали автомобиль
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
В России предложили покупать автомобили на материнский капитал
В январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей
Материнский капитал будет расти: 700 тысяч рублей до 2024 года
В Ленобласти мужчина угнал у пенсионера «Ниву» и тут же въехал в сугроб
В январе некоторые пенсионеры получат 15-25 тыс. рублей
Судимая работница магазина свистнула у пенсионерки карточку и списала с нее ...