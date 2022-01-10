У осужденного за мошенничество петербуржца арестовали автомобиль

Судебные приставы Петербурга арестовали автомобиль должника, осужденного за мошенничество и отбывающего срок в местах лишения свободы.

По данным пресс-службе ФССП, в отношении мужчины было возбуждено 15 исполнительных производств. Согласно решению суда, он должен возместить ущерб, причиненный преступлением, на общую сумму более 1 млн рублей.

В то время пока мужчина отбывает наказание в тюрьме, его автомобиль марки «Пежо» был обнаружен на улицах Петербурга мобильной группой «Поток» и отправлен на специализированную стоянку для его дальнейшей оценки и реализации.

Средства, полученные от реализации транспортного средства, будут пропорционально распределены между взыскателями.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что порядка 88 тысячам жителей Петербурга и Ленинградской области могут отключить электроэнергию за неуплату. Рискуют остаться неплательщики, которые накопили долги на пятьВсем должникам отправят уведомления об отключении света. После получения гражданин должен в течение 30 дней погасить долг.