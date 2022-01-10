В Казахстане более 1,5 тысячи человек нарушили режим ЧП

В Казахстане более 1,5 тысячи человек нарушили режим ЧП
Протестующие стали собираться на площади. Фото: скриншот видео Youtube

Более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения по всему Казахстану. Об этом рассказали на заседании оперштаба под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

беспорядки казахстан чп


 

Новости партнеров
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Казахстане более 1,5 тысячи человек нарушили режим ЧП
В Выборге пенсионер пришел к соседям и рассказал, что зарезал жену
Уже в апреле вырастут социальные пенсии на 7,7%
У осужденного за мошенничество петербуржца арестовали автомобиль
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
В России предложили покупать автомобили на материнский капитал
В январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей
Материнский капитал будет расти: 700 тысяч рублей до 2024 года