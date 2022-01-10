В Казахстане более 1,5 тысячи человек нарушили режим ЧП

Более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения по всему Казахстану. Об этом рассказали на заседании оперштаба под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.