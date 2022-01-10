Новый подарок от Сбербанка: 4000 рублей каждому

Традиционно Сбербанк проводит дополнительные акции для своих клиентов перед новогодними праздниками. Этот год банк тоже решил начать с приятных сюрпризов. Представители кредитной организации сообщают, что все россияне смогут получить денежный бонус. Средства будут начислены на специальную карту, которую необходимо оформить с соблюдением некоторых условий, сообщает Primpress.

В банке рассказали, что речь идет об универсальной пластиковой карте, которая подойдет для всех. На нее можно получать зарплату, пенсию и любые другие выплаты, в том числе и социальные. Карта подойдет для взрослых людей и для молодежи.

Специалисты банка уверены, что таким пластиком смогут пользоваться все, поскольку речь идет о самой популярной дебетовой карте в РФ. Она включает в себя сразу несколько преимуществ: бесплатное обслуживание при условии оформления карты для получения зарплаты и пенсии. Кроме того, банк не будет списывать комиссию за денежные переводы в размере 50 тысяч рублей между картами Сбербанка в течение месяца.

С такой карты выгодно снимать наличные средства через фирменные терминалы. Банк не будет взимать плату за подобные операции — деньги можно снимать каждый день до 150 тысяч рублей.

В качестве дополнительного преимущества Сбербанк предоставляет клиентам возможность заработка по такой карте. Если в течение месяца на счете хранить 40 тысяч рублей или тратить ежемесячно от 20 тысяч рублей, то держатель карты будет получать 5% кешбэка с каждой покупки в любом кафе. Кроме того, при выполнении данных условий банк начислит 3900 бонусов за год пользования картой. Данные бонусы можно будет тратить на покупки в разных магазинах по ставке один рубль за один балл.