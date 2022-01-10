Новый подарок от Сбербанка: 4000 рублей каждому

Новый подарок от Сбербанка: 4000 рублей каждому
Деньги будут начислены на специальную карту, которую необходимо оформить с соблюдением некоторых условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Традиционно Сбербанк проводит дополнительные акции для своих клиентов перед новогодними праздниками. Этот год банк тоже решил начать с приятных сюрпризов. Представители кредитной организации сообщают, что все россияне смогут получить денежный бонус. Средства будут начислены на специальную карту, которую необходимо оформить с соблюдением некоторых условий, сообщает Primpress.

В банке рассказали, что речь идет об универсальной пластиковой карте, которая подойдет для всех. На нее можно получать зарплату, пенсию и любые другие выплаты, в том числе и социальные. Карта подойдет для взрослых людей и для молодежи.

Специалисты банка уверены, что таким пластиком смогут пользоваться все, поскольку речь идет о самой популярной дебетовой карте в РФ. Она включает в себя сразу несколько преимуществ: бесплатное обслуживание при условии оформления карты для получения зарплаты и пенсии. Кроме того, банк не будет списывать комиссию за денежные переводы в размере 50 тысяч рублей между картами Сбербанка в течение месяца.

С такой карты выгодно снимать наличные средства через фирменные терминалы. Банк не будет взимать плату за подобные операции — деньги можно снимать каждый день до 150 тысяч рублей.

В качестве дополнительного преимущества Сбербанк предоставляет клиентам возможность заработка по такой карте. Если в течение месяца на счете хранить 40 тысяч рублей или тратить ежемесячно от 20 тысяч рублей, то держатель карты будет получать 5% кешбэка с каждой покупки в любом кафе. Кроме того, при выполнении данных условий банк начислит 3900 бонусов за год пользования картой. Данные бонусы можно будет тратить на покупки в разных магазинах по ставке один рубль за один балл.

банки денежные выплаты деньги пластиковая карта сбер сбербанк


 

Новости партнеров
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Жителей Ленобласти предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы и снега
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый подарок от Сбербанка: 4000 рублей каждому
В России коронавирусом за сутки заразились почти 16 тыс. человек
Участок Великой Китайской стены обрушился при землетрясении
В 2022 году на Земле установят «чёрный ящик»
Ученые рассказали о возможности непорочного зачатия человека
Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в Ленобласти
Юрист рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий
Стало известно, что успел сделать петербургский парламент 7-ого созыва за ...