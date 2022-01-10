Повышение социальных пенсий с 1 апреля текущего года: что ждет россиян

В апреле этого года Пенсионным фондом РФ и правительством планируется повышение на 7,7% социальных пенсий и пенсий государственного пенсионного обеспечения.

Выплата социальных пенсий адресована людям, которые по различным причинам не заработали стаж, определенный в нашем государстве для назначения пенсии по возрасту. Такие пенсии назначают не одновременно с обычными страховыми пенсиями по стажу. Обычно это происходит позднее на пять лет. Более 3-х миллионов российских граждан получают данные пенсии от государства.

Государственное пенсионное обеспечение касается военных, служащих госструктур и прочих граждан при достижении установленного законодательством возраста, при получении инвалидность или потере кормильца. Также пенсионное обеспечение от государства получают нетрудоспособные граждане. Такая финансовая поддержка оказывается для повышения уровня жизни наиболее незащищенных слоев населения. В России такие выплаты получают около 700 000 граждан.

Индексация социальной пенсии 2021 года увеличила размер денежных выплат на 3,4%. В результате средняя социальная пенсия выросла до 10 183 рублей. Очередная индексация соцпенсий, планируемая на апрель 2022 года, увеличит размер выплат в среднем до 11 000 рублей.

Тем не менее, даже при росте соцвыплат, их размер значительно отстает от среднего размера страховых пенсий по возрасту. Сейчас эта разница составляет около 7 тысяч рублей.

Наступивший год принес повышение размера страховых выплат уже в январе для граждан, получающих пенсии по возрасту, на 5,9%.

В планах Пенсионного фонда России увеличивать социальные пенсии в 2023 и 2024 годах. Пока в бюджет заложена индексация соцпенсий на 2,5% в 2023 году, и на 9,9% в 2024 году.