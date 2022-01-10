Евросоюз надеется принять российских туристов уже весной

Впустить россиян в Европу не получится до тех пор, пока ВОЗ не одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V". Фото: pixabay

Впустить россиян в Европу не получится до тех пор, пока ВОЗ не одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V". Фото: pixabay

Еврокомиссия по туризму заявила о готовности открыть границы для граждан РФ уже весной 2022 года. Все будет зависеть от того, как быстро ВОЗ признает вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом рассказал исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (European Travel Commission, ЕТС) Эдуардо Сантандер, передают «Известия».

По словам Сантандера, туристы из России являются важным для Европы сегментом. На Европу приходится 74% всех поездок россиян. В комиссии надеются, что в скором времени ЕС снова сможет открыть границы для граждан РФ, но все упирается в решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Впустить россиян в Европу не получится до тех пор, пока ВОЗ не одобрит российскую вакцину от ковида «Спутник V».

Однако даже в случае одобрения препарата россиянам придется учитывать некоторые нюансы. К примеру, в ЕС установлены единый срок действия сертификатов о вакцинации — он составляет не 1 год, как у россиян, а 9 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат.