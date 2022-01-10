Российским туристам разъяснили правила заселения в отели Кипра

Непривитые российские туристы могут взъезжать в Кипр и заселяться в отели при наличии всех необходимых ПЦР-тестов. Фото: pixabay

Непривитые российские туристы могут взъезжать в Кипр и заселяться в отели при наличии всех необходимых ПЦР-тестов. Фото: pixabay

В АТОР рассказали россиянам о правилах заселения в отели Кипра и новых требованиях к срокам действия сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, требование о заселении в отели Кипра только тех, кто вакцинирован от COVID-19, распространяется только на местных жителей, но не иностранных туристов.

Непривитые российские туристы могут взъезжать в Кипр и заселяться в отели при наличии всех необходимых ПЦР-тестов. С восьмого дня пребывания на Кипре для посещения общественных мест россиянам потребуется предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке.

В АТОР также сообщили, что теперь срок действия прививочных сертификатов у вакцинированных россиян ограничен 7 месяцами. Сертификат о вакцинации будет считаться просроченным, если с момента последней прививки прошло 7 месяцев.

Россиянам, у которых прошло больше 7 месяцев с момента завершения вакцинации, для посещения общественных мест нужно будет сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые на Кипре обнаружили гибрид штаммов «омикрон» и «дельта».