Эксперты призывают россиян не оформлять кредиты в 2022 году

Эксперты призывают россиян не оформлять кредиты в 2022 году
По мнению эксперта, по итогам февральской сессии Центробанк может увеличить ключевую ставку до 9−9,5%. Фото: pixabay.com

Обслуживание кредита в 2022 году обойдется довольно дорого. Об этом рассказала финансовый аналитик Оксана Покровская

По ее словам, главная причина, по которой Центробанк РФ в декабре седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку, — это борьба с высокой (рекордной за последние пять лет) инфляцией.

Как сообщил REGNUM, эксперт предположила, что с учетом продления программы льготной ипотеки показатели будут на уровне 8-8,5%, а ставки по классической ипотеке будут варьироваться от 9 до 10% годовых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сбербанке обратились к россиянам с предупреждением о новом виде мошенничества. Жертвами могут стать граждане с кредитами и недвижимостью в собственности. Сейчас мошенники придумали новую схему обмана, которая включает в себя полный набор: жертвы остаются с кредитами и без недвижимости. Причем в банках пока не понимают, как это происходит.

кредиты экономика


 

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