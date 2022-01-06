Сбербанк предупредил россиян с кредитами о новой схеме мошенничества

Сейчас мошенники придумали новую схему обмана, которая включает в себя полный набор: жертвы остаются с кредитами и без недвижимости. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сейчас мошенники придумали новую схему обмана, которая включает в себя полный набор: жертвы остаются с кредитами и без недвижимости. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Сбербанке обратились к россиянам с предупреждением о новом виде мошенничества. Жертвами могут стать граждане с кредитами и недвижимостью в собственности.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что случаи нового обмана россиян уже были зафиксированы, но на новогодних праздниках они участились.

Специалист отметил, что раньше преступники действовали немного по-другому, поскольку они работали в одном направлении. К примеру, обманщики могли оформить кредит на жертву и забрать выданную сумму. В других случаях мошенники отбирали квартиры у граждан с помощью переоформления документов.

Сейчас мошенники придумали новую схему обмана, которая включает в себя полный набор: жертвы остаются с кредитами и без недвижимости. Причем в банках пока не понимают, как это происходит.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема – это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость», — рассказал Велигодский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как избежать уловок мошенников и не остаться без денег.