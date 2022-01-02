«Праздничные ловушки»: как избежать уловок мошенников и не остаться без денег

Россиянам нужно быть крайне острожными, в праздничные дни ситуация может усугубиться также, как в преддверии самого нового года. Фото: pixabay

Россиянам нужно быть крайне острожными, в праздничные дни ситуация может усугубиться также, как в преддверии самого нового года. Фото: pixabay

В новогодние выходные мошенники в больше степени активизируются и могут придумать новые «праздничные» схемы обмана. Например, «продавать» на сайтах елки и игрушки, «разыгрывать» призы и звонить с просьбой погасить долг или получить бонус за рабочий стаж.

Специалисты по кибербезопасности и банки предупреждают: россиянам нужно быть крайне острожными, в праздничные дни ситуация может усугубиться также, как в преддверии самого нового года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на различных специалистов в области безопасности и финансов.

Отмечается, что в третьем квартале 2021 года мошенники похитили у граждан России 3,2 млрд руб. Без ведома граждан было совершено более 256 тысяч переводов. Один из распространенных видов обмана — это получение денег за товар, не предоставив его покупателю.

Очень популярен, особенно в праздничные дни, вид обмана, когда мошенники от лица супермаркетов, создавая копии их сайтов, предлагают участие в конкурсах, разыгрывая призы. Также нередко можно встретить новогодние акции и розыгрыши с крупными призами от лица знаменитостей и популярных брендов.

В праздничные дни особое внимание нужно обратить на фейковые сайты с уникальными предложениями ходовых товаров и услуг по сильно заниженным ценам, отмечает руководитель департамента кибербезопасности Альфа-банка Виталий Задорожный. Также на поддельных сайтах якобы продают билеты и туристические путевки на новогодние праздники.

Еще один вид распространенного обмана — телефонные звонки от банков или «сотрудников» компаний. По словам руководителя департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, мошенники традиционно активизируются в праздники и выходные, потому что бдительность в это время ослабевает, и люди менее настороженно относятся к звонкам с незнакомых номеров.

Чтобы защититься от мошенников главное, — не поддаваться панике, не совершать поспешных действий, все перепроверять и установить на устройства защитные решения, считают эксперты. При онлайн-шопинге важно оценить надежность сайта, на котором осуществляется покупка. У настоящих сайтов в браузерах в адресной строке появляется значок закрытого замка, а на самой странице всегда указана информация правового характера. Также ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников: ее обманули на 2,1 миллиона рублей.