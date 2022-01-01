Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Петербурге на 2,1 млн рублей

Телефонные мошенники обманули пенсионерку в Петербурге на 2,1 млн рублей
Пенсионерка поверила мошенникам. Фото: pixabay

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой телефонных мошенников: пенсионерку обманули на 2,1 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 31 декабря в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка с Мытнинской улицы. Она заявила, что в начале декабря ей звонили неизвестные, называвшие себя сотрудниками ФСБ. Женщину убедили в том, что некие мошенники пытаются украсть ее сбережения. Чтобы предотвратить «кражу», пенсионерка перевела свои накопления на счета, указанные неизвестными. Так она лишилась 2,1 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его.

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