Во вторник в Ленобласть придут 28-градусные морозы

Во вторник в Ленобласть придут 28-градусные морозы
Морозы ударят в ночь на вторник. Фото: pixabay

В Ленинградской области спасатели предупредили о надвигающихся на регион сильных морозах.

Об этом сообщило областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Морозы до -28 градусов ударят в Ленобласти в ночь на вторник, 11 января. Местами ожидается изморозь, в некоторых районах ожидается туман.

В ночь на среду в 47 регионе будет так же холодно. Местами температура воздуха опустится до -28 градусов.

В четверг, 13 января, морозы сменятся оттепелью. Ожидаются мокрый снег, морось и налипание мокрого снега. Кроме того, в регион придет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителей Ленобласти также предупредили, что в течение этих трех дней на дорогах будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал «капризную» погоду на этой неделе.

ленобласть морозы предупреждение мчс прогноз погоды


 

Новости партнеров
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсии, налоги и взыскания долгов: новые законы 2022 года
Во вторник в Ленобласть придут 28-градусные морозы
Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом
По 2000 рублей на карту «Мир»: россиян обрадовали новой выплатой
Квартиры для детей-сирот в ЖК «Северная долина» признали ...
В больницы Петербурга из-за гололеда ежедневно поступают по 20 пострадавших
Вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге через неделю
Десять детей пострадали за новогодние праздники, катаясь на ...