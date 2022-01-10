Во вторник в Ленобласть придут 28-градусные морозы

В Ленинградской области спасатели предупредили о надвигающихся на регион сильных морозах.
Об этом сообщило областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Морозы до -28 градусов ударят в Ленобласти в ночь на вторник, 11 января. Местами ожидается изморозь, в некоторых районах ожидается туман.
В ночь на среду в 47 регионе будет так же холодно. Местами температура воздуха опустится до -28 градусов.
В четверг, 13 января, морозы сменятся оттепелью. Ожидаются мокрый снег, морось и налипание мокрого снега. Кроме того, в регион придет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Жителей Ленобласти также предупредили, что в течение этих трех дней на дорогах будет гололедица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал «капризную» погоду на этой неделе.