В новогодние праздники 26 тысяч петербуржцев первично привились от COVID

Нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной. Фото: комитет по здравоохранению

Нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной. Фото: комитет по здравоохранению

В период с 31 декабря по 10 января нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, в новогодние праздники соответствующая нагрузка оказалась даже меньше, чем в прошлом году.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, при этом общее количество пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в профильных инфекционных стационарах или амбулаторно находится примерно на той же отметке, что и число горожан, сделавших первые прививки от COVID-19 в новогодние праздники, — сейчас это примерно 25-26 тыс. петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 1419 новых случаев заражения коронавирусом. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область. В статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 62 случая. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 632 жителя.