На Кипре признали «Спутник Лайт» бустером для привитых туристов из России

Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что это касается только туристов, прошедших ревакцинацию от ковида «Спутником лайт» после двух доз «Спутника V». После однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» на Кипр не пустят.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».