На Аннинском шоссе произошел пожар в котельной

В ночь на 11 января в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:21 мск. На Аннинском шоссе, 28, в двухэтажном, каркасно-щитовом доме, в помещении котельной размером 3х4 метра обгорела обстановка на площади 1 кв. метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:31 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга вечером 8 января загорелся экскаватор.