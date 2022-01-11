На Аннинском шоссе произошел пожар в котельной

На Аннинском шоссе произошел пожар в котельной
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 11 января в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:21 мск. На Аннинском шоссе, 28, в двухэтажном, каркасно-щитовом доме, в помещении котельной размером 3х4 метра обгорела обстановка на площади 1 кв. метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:31 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава. Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга вечером 8 января загорелся экскаватор.

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