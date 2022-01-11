Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

К утру 11 января сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла 220 млн долларов.

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиарда тенге (в Алматы 93,8 миллиарда тенге)», – сообщает национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.