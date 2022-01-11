В Петербурге ожидается до минус 12 градусов, без осадков

В Петербурге ожидается до минус 12 градусов, без осадков
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 11 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Сегодня обойдется без осадков. При этом в городе температура воздуха продолжит понижаться. Это значит, что нужно одеваться теплее.

«11 января, метеорологические условия будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течения дня температура воздуха будет на уровне -10…-12 градусов. Ветер северо-западного, западного направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

михаил леус погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ожидается до минус 12 градусов, без осадков
Названы изменения, которые ждут всех пенсионеров в новом году
Эксперты предупредили пенсионеров в Москве о новых сложностях в наступившем году
Россиянам рассказали об опасности употребления красной рыбы
Стало известно, каким категориям россиян могут выплатить по 10 тыс. рублей
Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
Эксперт посоветовал хранить наличные деньги в валюте
Уборочная техника снова прошла стороной Калининский район