В Петербурге ожидается до минус 12 градусов, без осадков

Во вторник, 11 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Сегодня обойдется без осадков. При этом в городе температура воздуха продолжит понижаться. Это значит, что нужно одеваться теплее.

«11 января, метеорологические условия будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течения дня температура воздуха будет на уровне -10…-12 градусов. Ветер северо-западного, западного направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.