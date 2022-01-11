Во вторник утром в Петербурге 7-балльные пробки

В Петербурге с утра на дорогах замечены семибалльные пробки. Во вторник утром, 11 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться около часа. К 11:00 заторы станут четырехбалльными.

«Красные» участки замечены на Большом проспекте П.С., на мосту Бетанкура, на набережной Макарова, на набережной реки Карповки, на Кантемировской улице, на проспекте Непокоренных, на улице Руставели, на Пискаревском проспекте, на Московском проспекте, на Каменноостровском проспекте, на Садовой улице, на Дворцовом проезде, на Бухарестской улице, на улице Салова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во вторник ожидается до минус 12 градусов и без осадков.