Во вторник утром в Петербурге 7-балльные пробки

Во вторник утром в Петербурге 7-балльные пробки
В Петербурге с утра большие пробки. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены семибалльные пробки. Во вторник утром, 11 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться около часа. К 11:00 заторы станут четырехбалльными.

«Красные» участки замечены на Большом проспекте П.С., на мосту Бетанкура, на набережной Макарова, на набережной реки Карповки, на Кантемировской улице, на проспекте Непокоренных, на улице Руставели, на Пискаревском проспекте, на Московском проспекте, на Каменноостровском проспекте, на Садовой улице, на Дворцовом проезде, на Бухарестской улице, на улице Салова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во вторник ожидается до минус 12 градусов и без осадков.

новости СПб пробки яндекс пробки


 

Новости партнеров
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВДВ
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник утром в Петербурге 7-балльные пробки
Эксперт рассказала, каких пенсионеров в России ждёт побор в 13%
Стало известно, сколько в среднем мечтают зарабатывать россияне
Россиянам рассказали, как разбогатеть с помощью игрушек
В Петербурге ожидается до минус 12 градусов, без осадков
Названы изменения, которые ждут всех пенсионеров в новом году
Эксперты предупредили пенсионеров в Москве о новых сложностях в наступившем году
Россиянам рассказали об опасности употребления красной рыбы