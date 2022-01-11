На петербургской парковке молодую девушку заметили с большой партией наркотиков

23-летнюю особу пришлось задержать сотрудниках правоохранительных органов. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области во вторник, 11 января.

Полицейские Курортного района Петербурга задержали молодую женщину с крупной партией наркотиков. Ее «взяли» накануне, примерно в 17:30 на парковке. Задержанная стояла буквально в рядом с домом по улице Жемчужной.

При задержании было обнаружено 300,4 грамма запрещенных веществ. Наркотик направлен на экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Государственной думе началось обсуждение введения в российских шкодах обязательного тестирования на наркотики, рассказал замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.