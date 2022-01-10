В Госдуме задумались о введении обязательных тестов на наркотики в школах

В Госдуме задумались о введении обязательных тестов на наркотики в школах
Милонов считает, что обязательные тесты на наркотики помогут избежать случаев насилия в школах. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Госдуме началось обсуждение введения в российских шкодах обязательного тестирования на наркотики, рассказал замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Политик заявил в беседе с РИА Новости, что в настоящее время в школах никто не занимается психологическим и психическим тестированием учеников, хотя это очень важно. По его словам, в учреждениях нужно ввести тестирование на наркотики. Об этом пишет «Москва.ру«.

Милонов считает, что обязательные тесты на наркотики помогут избежать случаев насилия в школах. Он напомнил, что сейчас родители могут отказаться от прохождения ребенком такого тестирования.

«Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», — заявил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили штрафовать за нарушение покоя по ночам.

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