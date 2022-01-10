В Госдуме предложили штрафовать за нарушение покоя по ночам

Депутаты комитета Государственной думы по труду и социальной политике предложили ввести штрафы за нарушение тишины по ночам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Как пишут «Известия», глава комитета Ярослав Нилов предложил дополнить гл. 20 КоАП новой статьёй об административной ответственности за нарушение ночного покоя.

Отмечается, тишину в ночное время суток могут нарушить прослушивание музыки, телевизор, игра на музыкальных инструментах по ночам с превышением допустимой громкости; осуществление ремонтных работ.

Предлагается ввести в КоАП административные штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве юстиции РФ предложили штрафовать владельцев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля в период с 23.00 до 07.00.