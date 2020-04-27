Хозяев собак могут начать штрафовать за их лай по ночам

Хозяев собак могут начать штрафовать за их лай по ночам
Лай собак по ночам может обернуться для их хозяев штрафом. Фото: Pixabay

В Министерстве юстиции РФ предложили штрафовать владельцев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля в период с 23.00 до 07.00.

Как сообщается на сайте ведомства, министерство предложило дополнить закон о нарушении тишины в ночное время для тех, кто не препятствует его производству.

В сообщении говорится, что к административной ответственности будут привлекать не только тех, кто шумит, но и тех, кто бездействует.

Предложенные Минюстом меры позволят наказывать тех россиян, чьи собаки лают по ночам, а также тех, кто вовремя не выключает сигнализацию на своем автомобиле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Политик считает, что только такие строгие меры будут эффективны в сдерживании распространения болезни.

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