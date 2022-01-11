Водитель маршрутки случайно убил пенсионера в Кронштадте

Водитель автобуса ударил пенсионера кулаком, после чего 64-летний мужчина скончался.

Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Петербургу 12 января. В отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие считает, что 22 декабря у дома по Петровской улице в Кронштадте между подозреваемым и пострадавшим произошла ссора, в результате которой молодой мужчина ударил кулаком по голове 64-летнего пенсионера. Последний упал на асфальт. Пенсионера доставили в медучреждение, однако спасти ему жизнь врачи не смогли. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение. Уголовное дело продолжают расследовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу.