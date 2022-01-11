Возбуждено уголовное дело в отношении солдат, причастных к видеоролику с пощечинами памятнику

Возбуждено уголовное дело в отношении солдат, причастных к видеоролику с пощечинами памятнику. Фото: pixabay

Возбуждено уголовное дело в отношении солдат, причастных к видеоролику с пощечинами памятнику. Фото: pixabay

На Кубани вопросом пощечины памятнику войнам, а также съемку всего этого на камеру, занялось управление СК по Краснодарскому краю. На настоящей момент по этому факту в отношении солдат возбуждено уголовное дело.

Как отмечается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ, уголовное дело было возбуждено в отношении двух военнослужащих воинской части, которые подозреваются в совершении преступления по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Правонарушителям может быть приписано до пяти лет лишения свободы.

До этого в социальных сетях появилось видео, где молодой человек в военной форме дает пощечину памятнику, а после применяет боевые приемы. Другой участник инцидента снимал происходящее на камеру. Все происходило в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани.

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