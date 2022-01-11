Ранг пожара на набережной реки Фонтанки повысили до № 2, с огнем борются 68 спасателей

Огонь продолжает распространяться по доходному дому.

В Адмиралтейском районе Петербурга во вторник пожар случился в квартире, огонь все никак не могут потушить.Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 12:28. Все случилось в квартире по адресу: набережная реки Фонтанки, дом №139. Причина возгорания неизвестна. Площадь распространения огня 38 «квадратов».

Через 7 минут после получения информации о пожаре, в 12:35, был дан дополнительный номер 1 БИС. Однако из-за угрозы распространения в 13:16 ранг пожара повышен до № 2.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь от МЧС 16 единиц техники и 68 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Аннинском шоссе произошел пожар в котельной.