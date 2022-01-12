Петербург стоит в 6-балльных пробках в среду утром

Петербург стоит в 6-балльных пробках в среду утром
В городе начали собираться пробки. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены шестибалльные пробки. В среду утром, 12 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:40, в городе шестибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 6-балльные трудности будут продолжаться около полутора часов. К 11:00 заторы станут четырехбалльными.

«Красные» участки замечены на КАДе, Московском проспекте, Садовой улице, на Дворцовой набережной и Троицком мосту, на Большом проспекте П.С., на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Славы, на улице Салова, на Дальневосточном проспекте, на Лиговском проспекте, на Малом проспекте П.С., на проспекте Добролюбова, на Тучковом мосту, на набережной Макарова, на Каменноостровском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам пообещали потепление.

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