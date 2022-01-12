Петербуржцам пообещали потепление

Петербуржцам пообещали потепление
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в среду, 12 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером выпадет небольшой снег.

К Северной столице приближается тёплый атмосферный фронт.

«Он постепенно закроет небо плотными облаками, и ближе к вечеру принесёт небольшой снег. Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать», — рассказал синоптик.

В течение суток столбики термометров покажут -7…-9 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По прогнозам синоптика, ближайшей ночью усилится ветер, температура повысится до оттепельных значений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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