Петербуржцам пообещали потепление

В Петербурге в среду, 12 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером выпадет небольшой снег.

К Северной столице приближается тёплый атмосферный фронт.

«Он постепенно закроет небо плотными облаками, и ближе к вечеру принесёт небольшой снег. Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать», — рассказал синоптик.

В течение суток столбики термометров покажут -7…-9 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По прогнозам синоптика, ближайшей ночью усилится ветер, температура повысится до оттепельных значений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.