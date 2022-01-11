Хлебникова считает, что пожар в ее квартире мог произойти из-за замыкания

Хлебникова считает, что пожар в ее квартире мог произойти из-за замыкания. Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Хлебникова считает, что пожар в ее квартире мог произойти из-за замыкания. Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

К пожару в квартире певицы Марины Хлебниковой могло привести короткое замыкание. По крайне мере, так считает сама артистка.

Страшный инцидент мог случиться из-за слишком большой нагрузки от количества приборов, которые были подключены к зарядке. Об этом певица рассказала телеканалу «Россия-1».

«Скорее всего, я поставила один зарядник — телефон, потому что все высадила после поездки, второй [зарядник], включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня что-то наверняка заряжалось дополнительно — приборы, с которыми мы ездим на гастроли», — отметила Хлебникова.

Артистка допустила, что в случае, если она уснула, то от такого большого поступающего количества электроэнергии, вполне могло случиться короткое замыкание. Хлебникова сообщила, что до сих пор остается на постельном режиме и проходит послеожоговую терапию.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября 2021 года. В инциденте пострадали два человека, включая саму артистку, которую доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Какое-то время Хлебникова была подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что актриса Проклова вышла на связь и подтвердила факт, что она находится в одной из московских больниц.