Актриса Проклова вышла на связь и подтвердила, что находится в реанимации

Актриса Проклова вышла на связь и подтвердила, что находится в реанимации. Фото: кадр из фильма "Единственная"

Актриса Проклова вышла на связь и подтвердила, что находится в реанимации. Фото: кадр из фильма "Единственная"

Попавшая в реанимацию актриса Елена Проклова вышла на связь и подтвердила факт, что она находится в одной из столичных больниц.

О своем самочувствии Проклова рассказала «Вечерней Москве».

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — заявила актриса.

Сообщение об экстренной госпитализации Прокловой появилось 10 января. Артистка попала в одну из больниц Москвы с инсультом. Отмечается, что у нее было сильное головокружение и повышенное давление.

По результатам МРТ головного мозга выявился инсульт, вскоре 68-летнюю Проклову перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что скандальное признание Елены Прокловой, рассказавшей о якобы домогательствах со стороны известного коллеги, до сих пор не дает покоя общественности. В описаниях артистки многие узнали обаятельного Олега Табакова.