«Я знала»: актриса Спиркина осудила Проклову за обвинения Табакова

Актриса со слезами на глазах призвала коллегу быть благодарной за все, что для нее сделали.

Скандальное признание актрисы Елены Прокловой, которая рассказала о якобы домогательствах со стороны известного коллеги, до сих пор не дает покоя общественности. В описаниях артистки многие узнали обаятельного Олега Табакова – кумира миллионов, которого никак не ассоциируешь с грязными историями.

Одни поддержали Проклову и назвали ее поступок смелым – мол, нельзя замалчивать подобное. Другие, напротив, считают, что о подобных вещах лучше молчать – особенно если предполагаемый обидчик умер.

Актриса и телеведущая Ольга Спиркина сделала неожиданное заявление – она призналась, что наблюдала за отношениями Прокловой и Табакова. Комментируя откровения коллеги, она осудила ее и уличила в желании хайпа. Спиркина добавила, что знала о романе двух артистов и считает, что Проклова должна быть благодарна за профессиональную помощь.

«Считаю, о подобных вещах надо молчать»,

— убеждена актриса.

Также Спиркиной непонятно, почему признание прозвучало только после смерти Табакова.

«Одно дело — говорить об этом в суде, а другое — ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым не было в моей жизни, я его люблю»,

— продолжает Спиркина, пишет «СтарХит».

Для Спиркиной Табаков, несмотря ни на что, остается человеком, который дал ей профессию и многому ее научил. Напоминаем, что Проклова подробно рассказала о домогательствах, но не стала называть имя известного обидчика. Предположительно на момент общения с актрисой Табакову было 30 лет, он был женат и воспитывал двоих детей. Проклова рассказывала, что домогавшийся нее режиссер ухаживал за ней и выражал готовность развестись и жениться вновь. Девушке было 15 лет.

Известно также, что в приставаниях Табакова обвинила не только Проклова, но и некоторые его студентки. О своем опыте рассказала актриса Елена Антоненко, которую режиссер при поступлении якобы попросил показать грудь. Она также вспоминает, что о Табаковом ходило много некрасивых слухов — он любил девушек помоложе и не отказывался от встреч со студентками. Позже еще одна студентка Табакова призналась, что тот ухаживал за ней, когда ей было 16 лет, а ему — 47. Актер якобы оказывал ей всяческие знаки внимания, а также однажды рассказал о романе с Прокловой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах.